Rio de Janeiro (dpa) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko kommt zum WM-Finale in Rio de Janeiro. Das bestätigte ein Sprecher des brasilianischen Außenministeriums in Brasília der dpa auf Anfrage. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin wird die Partie zwischen Deutschland und Argentinien live im Stadion verfolgen. Russland ist Gastgeber der nächsten Fußball-WM in vier Jahren.

