Berlin (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat seinen Nachfolger Manuel Neuer (28) in den höchsten Tönen gelobt. "Manuel Neuer kann der beste deutsche Torwart aller Zeiten werden", sagte Lehmann im Interview mit der Bild (Samstagsausgabe): "Besonders wenn er am Sonntag Weltmeister wird und weiter an sich arbeitet."

Lehmann sieht beim Torhüter des deutschen Rekordmeisters Bayern München zudem noch Entwicklungspotenzial: "Das Tolle bei Manuel: Seine besten Jahre kommen erst noch."

Neuer, seit 2010 unangefochtener Stammtorhüter der DFB-Auswahl, glänzte bei der WM-Endrunde in Brasilien mit spektakulären Paraden und musste in den bisherigen sechs Partien erst vier Gegentreffer hinnehmen. Am Sonntag greift die deutsche Nationalmannschaft im Endspiel im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro gegen Argentinien nach dem vierten WM-Titel nach 1954, 1974 und 1990.