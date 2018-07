Vatikanstadt (SID) - Papst Franziskus hat zum Ende der Fußball-WM in Brasilien erneut auf die Bedeutung des Turniers für die "Freundschaft zwischen den Völkern" hingewiesen. "Die Weltmeisterschaft führte Menschen verschiedener Länder und Religionen zusammen. Möge der Sport stets die Kultur der Begegnung fördern", schrieb der Papst am Samstag auf seinem Twitter-Account @Pontifex, einen Tag vor dem Finale zwischen Deutschland und seinem Heimatland Argentinien (21.00 Uhr MESZ/ARD).

Schon zu Beginn der Endrunde hatte der Papst die Hoffnung geäußert, dass das Turnier "in einem Geist wahrer Brüderlichkeit" ausgetragen werde. Papst Franziskus gilt als Fan des argentinischen Erstligisten Atlético San Lorenzo de Almagro aus seiner Heimatstadt Buenos Aires. Der vatikanische Pressesprecher Federico Lombardi schloss jedoch aus, dass Papst Franziskus am Sonntag im Fernsehen das WM-Endspiel verfolgen werde. Der Anpfiff sei für den Papst, der stets früh aufstehe, zu spät angesetzt.

Das päpstliche Kulturkonzil hatte für das WM-Finale am Sonntag zu einem Moment der Stille in Gedenken an die Leidtragenden der Kriege auf der ganzen Welt aufgerufen. Kardinal Gianfranco Ravasi, Vorsitzender des Konzils, sagte: "Einige wollen eine Sekunde des Innehaltens, aber alle eint der Wunsch nach einem Ende des Blutvergießens."

