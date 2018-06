Buenos Aires (dpa) - Russlands Staatschef Wladimir Putin hat in Argentinien seine Lateinamerikareise fortgesetzt. Der Kremlchef ist in Buenos Aires mit seiner Kollegin Cristina Fernández de Kirchner zusammengekommen. Argentinien sei einer der bedeutendsten Partner Russlands in Lateinamerika, sagte Putin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem fast zweistündigen Treffen. Putin und Kirchner unterzeichneten Verträge über eine engeren Zusammenarbeit in der Atomenergie, in der Medienpolitik und ein Auslieferungsabkommen.

