Bagdad (AFP) Die irakische Armee hat im Verbund mit anderen Sicherheitskräften und Stammeskämpfern einen Angriff von Dschihadisten auf die strategische wichtige Stadt Haditha im Westen des Landes zurückgeschlagen. Die Extremisten seien in Fahrzeugen von zwei Seiten auf die Stadt in der Provinz Anbar vorgerückt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie seien aber noch vor der Stadt gestoppt worden. Bei den Gefechten wurden demnach mindestens 13 Dschihadisten und vier Polizisten getötet.

