Köln (dpa) - Der neue Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki kommt heute in die Domstadt. Nach einer Pressekonferenz wird Woelki zum Mittagsgebet in den Kölner Dom gehen. Papst Franziskus hatte Woelki gestern zum Nachfolger des Kölner Kardinals Joachim Meisner ernannt, der seit Februar im Ruhestand ist. Der gebürtige Kölner Woelki ist seit drei Jahren Erzbischof von Berlin. Nach Meisners 25-jähriger Amtsführung hoffen die Kölner Katholiken, dass Woelki frischen Wind in das mitgliederstärkste deutsche Bistum bringt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.