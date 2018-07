Tel Aviv (dpa) - Die israelische Armee und militante Palästinenser haben sich am Abend weiter beschossen. Wie ein Sprecher der israelischen Streitkräfte per Twitter mitteilte, waren etwa in der Metropolregion Tel Aviv mehrere Explosionen zu hören. Mindestens zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen seien dort von einem Abwehrsystem abgefangen worden. Israels Luftwaffe greift seit Dienstag Ziele im Gazastreifen an, um den andauernden Raketenbeschuss durch militante Palästinenser zu unterbinden. Nach palästinensischen Angaben starben bei den Luftschlägen bislang mehr als 100 Menschen.

