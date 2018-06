Gaza (dpa) - Vier Tage nach Beginn einer israelischen Offensive ist die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf 121 gestiegen. Vor einer Moschee in Gaza seien bei einem Luftangriff mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der örtlichen Rettungsdienste. Die israelische Luftwaffe bombardierte in der Nacht 60 Ziele im palästinensischen Mittelmeerstreifen. Israel erlebte eine etwas ruhigere Nacht als in den Tagen zuvor. Militante Mitglieder der Palästinenserorganisation Hamas feuerten fünf Raketen auf Gebiete in Israel ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.