Saarbrücken (dpa) - Wie bei verpackten Nahrungsmitteln soll künftig auch an Verkaufsständen mit losen Lebensmitteln und in Restaurants über allergieauslösende Inhaltsstoffe informiert werden. Er wolle mehr Klarheit und mehr Sicherheit für die Verbraucher, sagte Bundesernährungsminister Christian Schmidt der "Saarbrücker Zeitung". Daher werde es bald an Lebensmitteltheken und in der Gastronomie "verlässliche, schriftliche Informationen über Allergene geben, die in Lebensmitteln enthalten sind". Die entsprechende Verordnung sei in der Ressortabstimmung und solle Ende des Jahres in Kraft treten.

