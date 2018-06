Gaza (AFP) Bei neuen israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind am Samstagmorgen fünf weitere Palästinenser getötet worden. Drei Menschen kamen in Dschebalija im Norden des Küstenstreifens ums Leben und zwei weitere in Deir al-Balah weiter südlich, wie die Rettungsdienste mitteilten.

