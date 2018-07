Gaza (AFP) Bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Samstagabend mindestens 16 Palästinenser getötet worden. Mindestens 15 Menschen starben in Gaza-Stadt, als bei einem Luftangriff ein Haus und eine Moschee getroffen wurden, wie ein Sprecher der Rettungskräfte mitteilte. Bei dem Angriff seien zudem 35 Menschen verletzt worden. In Rafah im südlichen Gazastreifen wurden dem Sprecher zufolge ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt.

