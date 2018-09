Kairo (AFP) Die Außenminister der Arabischen Liga wollen in einer Dringlichkeitssitzung über die israelische Militäroffensive im Gazastreifen beraten. Wie ein Diplomat am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, soll das Treffen am Montag in Kairo stattfinden. Kuwait, das derzeit den Vorsitz der Liga inne hat, hatte wegen der "Verschlimmerung der Lage" im Gazastreifen am Freitagabend die Dringlichkeitssitzung der arabischen Außenminister beantragt.

