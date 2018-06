Prag (AFP) Nach Drohungen gegen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova hat die Polizei in Tschechien einen 53-jährigen Mann festgenommen. Wie tschechische Medien am Samstag berichteten, kündigte der Verdächtige in einem Telefongespräch an, der 24-jährigen Tennisspielerin etwas anzutun. Wenige Stunden später wurde er festgenommen. Laut einem Bericht der Boulevardzeitung "Dnes" rief der Mann Kvitova nicht direkt an, die Drohungen seien aber an sie gerichtet gewesen.

