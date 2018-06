Los Angeles (AFP) Der britische Schauspieler David Legeno, der vor allem als Werwolf Fenrir Greyback aus den Harry-Potter-Filmen bekannt wurde, ist tot in der kalifornischen Wüste aufgefunden worden. Todesursache sei offenbar die Hitze gewesen, teilte die Polizei von Inyo County am Freitag mit. Wanderer fanden die Leiche des 50-Jährigen demnach schon am Sonntag in Zabriskie Point, einer abgelegenen Region des Death Valley. Dort klettern die Temperaturen im Sommer regelmäßig auf fast 50 Grad.

