New York (AFP) Ihre simplen Zeilen "Hey ho, let's go" waren der Startschuss für den Siegeszug des Punk-Rock. Nun starb mit Tommy Ramone das letzte der vier Gründungsmitglieder der Band The Ramones, wie die Gruppe am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Einem Bericht des US-Magazins "Variety" zufolge erlag der frühere Schlagzeuger in seiner New Yorker Wohnung am Freitag im Alter von 65 Jahren einem Krebsleiden.

