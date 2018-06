Kabul (AFP) Im Streit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben sich die Kontrahenten nach Angaben von US-Außenminister John Kerry auf eine Neuauszählung aller Stimmen geeinigt. Jede einzelne Stimme werde überprüft, sagte Kerry am Samstag in Kabul. Der US-Außenminister hatte in der afghanischen Hauptstadt zwei Tage lang zwischen dem ehemaligen Finanzminister Aschraf Ghani und dessen Rivalen Abdullah Abdullah vermittelt.

