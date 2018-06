Wien (AFP) US-Außenminister John Kerry ist am Sonntag zu neuen Gesprächen auf Ministerebene über das iranische Atomprogramm in Wien eingetroffen. Erwartet werden in der österreichischen Hauptstadt zudem Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sowie seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien, Laurent Fabius und William Hague. Genau eine Woche vor dem Auslaufen des Übergangsabkommens zum Atomprogramm wollen sie mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschwad Sarif nach einer endgültigen Einigung in dem Streit suchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.