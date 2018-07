Rio de Janeiro (dpa) - 24 Jahre nach dem letzten WM-Titel in Italien hofft Fußball-Deutschland heute auf den vierten Triumph bei einer Weltmeisterschaft. Im Endspiel gegen Argentinien will die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihren Auftritt in Brasilien mit einem Erfolg in Rio de Janeiro krönen. 1954 gegen Ungarn, 1974 gegen die Niederlande und 1990 gegen Argentinien gelangen DFB-Mannschaften Siege im Finale. Gastgeber und Rekordweltmeister Brasilien blieb nur der enttäuschende vierte Platz. Der fünfmalige Titelträger verlor am Abend im sogenannten kleinen Finale 0:3 gegen die Niederlande.

