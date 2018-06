Rio de Janeiro (dpa) - Mit dem traditionellen Anschwitzen im Teamhotel hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre letzte Vorbereitungsphase auf das WM-Finale gegen Argentinien gestartet. Danach wird Bundestrainer Joachim Löw seine hochmotivierten Akteure um Kapitän Philipp Lahm auf die bedeutendste Partie in ihrer Fußballer-Karriere einschwören. Um 16 Uhr Ortszeit, 21 Uhr deutscher Zeit, treten Lahm und Co. gegen die argentinische Mannschaft an. Löw gab sich vor der Partie gegen die Argentinier um Superstar Lionel Messi locker.

Die Partie Deutschland gegen Argentinien können Sie im WM-Live-Ticker nachlesen.