Wien (dpa) – Der Iran will bei den Atomverhandlungen in Wien die bilateralen Gespräche mit den USA fortsetzen. Us-Außenminister John Kerry werde voraussichtlich weiter in Wien bleiben, und daher könnten sie die bilateralen Gespräche mit ihm fortsetzen. Das sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritannien haben Wien bereits verlassen.Das Treffen habe zwar keine konkreten Fortschritte gebracht, zeige aber, dass alle Seiten um eine Lösung bemüht sind, sagte Sarif.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.