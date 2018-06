Tel Aviv (dpa) - Israelische Kommandotruppen haben eine Stellung der Hamas in Gaza angegriffen, vor der aus weitreichende Raketen abgeschossen worden. Dies berichtete die Zeitung "Jerusalem Post" unter Berufung auf eine Mitteilung des Militärs. Im israelischen Militärradio hieß es, die Bodentruppen seien in der Nähe von Gaza-Stadt eingesetzt worden. Vier israelische Soldaten seien bei der ersten Kampfhandlung mit Hamas-Kämpfern am Boden seit Beginn der Militäraktion leicht verletzt worden. Das schrieb die Zeitung "Times of Israel". Laut Palästinensern wurden drei Hamas-Kämpfer getötet.

