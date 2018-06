Donezk (dpa) - Die ukrainische Luftwaffe hat im Osten des Landes wieder Stellungen von Separatisten angegriffen. Dabei sollen Dutzende Aufständische getötet worden sein, berichtet das ukrainische Verteidigungsministerium. Auch im Moment wird gekämpft. Meldungen über Hunderte getötete Kämpfer wiesen Separatisten zurück. Die Kämpfe in der Ostukraine dauern seit Mitte April an. Die ukrainische Führung will verhindern, dass sich die selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk komplett von der Ukraine abspalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.