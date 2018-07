Donezk (dpa) - Die ukrainische Luftwaffe hat im Osten des Landes wieder Stellungen von Separatisten angegriffen und dabei Dutzende Aufständische getötet. Es sei auch Technik der "Terroristen" zerstört worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Kiew. Über die zunehmende Eskalation wollen am Abend auch Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro sprechen.

