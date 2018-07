Berlin (dpa) - Der Rockmusiker Carlos Santana (66) ist ein Fan von Steffi Graf und Deutschland. "Steffi Graf ist meine persönliche Heldin", sagte der in Mexiko geborene Musiker der "Welt am Sonntag".

"Sie gab mir tatsächlich eine private Tennisstunde. Ich hab' ihr dafür später eine meiner Gitarren geschenkt, sie mir ein paar Tennisschläger."

Er möge vieles, was aus Deutschland komme, nicht nur Ex-Tennisstar Graf, auch "die besten Autos der Welt". "Diese deutschen Erfolgsgeschichten sind mit einer Denkart, einer Haltung zu erklären. Die Grundlage dafür ist auch, dass die Deutschen in Ausbildung, in die Menschen in ihrem Land investiert haben. Und das sehr diszipliniert. Disziplin kann sehr schön sein, in der richtigen Dosierung. Und davon kann der Rest der Welt durchaus lernen."