Lissabon (AFP) Am Stadtrand von Lissabon haben vom Himmel fallende Trümmerteile eines defekten Flugzeugtriebwerks mehrere Autos und ein Haus beschädigt. Wie die portugiesische Polizei mitteilte, gingen am Samstag im Vorort Camarate Autoscheiben und die Rollläden eines Hauses zu Bruch. Verletzte gab es demnach nicht. Die Trümmerteile stammten von einem Airbus A330 mit 268 Menschen an Bord, dessen eines Triebwerk kurz nach dem Start ausgefallen war.

