Bad Gastein (SID) - French-Open-Halbfinalistin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier im österreichischen Bad Gastein ihren vierten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 26-Jährige aus Darmstadt setzte sich als Nummer vier der Setzliste im Endspiel der Nürnberger Gastein Ladies gegen die US-Qualifikantin Shelby Rogers mit 6:3 und 6:3 durch.

Für die Weltranglisten-20. Petkovic ist es der zweite Erfolg beim Sandplatzturnier in Bad Gastein nach 2009. Eine Prämie in Höhe von 34.677 Euro versüßte der Fed-Cup-Spielerin den zweiten Titelgewinn des Jahres nach ihrem Triumph in Charleston Anfang April.

"In einem Finale ist man immer nervös, aber das war wohl auch bei Shelby so, sie war die erwartet harte Gegnerin", sagte Petkovic: "Ich glaube, zwei Turniere in einem Jahr sind mir noch nie gelungen."

Gegen Rogers, die Nummer 147 der Welt, die im Halbfinale überraschend die an Nummer zwei gesetzte Sara Errani (Italien) ausgeschaltet hatte, bekam Petkovic nur zu Beginn Probleme. Nach einem Break zum 1:2 schaffte sie im ersten Satz direkt das Re-Break und wurde anschließend ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach 73 Minuten verwandelte "Petko" ihren ersten Matchball.

Im Halbfinale am Samstag hatte Petkovic deutlich mehr Arbeit verrichten müssen. Gegen Grace Min (USA) setzte sie sich 4:6, 6:2, 6:4 durch. Insgesamt waren fünf deutsche Spielerinnen bei dem 250.000-Dollar-Turnier am Start. Petkovic hatte im Achtelfinale die Bochumerin Dinah Pfizenmaier ausgeschaltet, die anderen drei Damen waren an der Auftakthürde gescheitert: Julia Görges (Bad Oldesloe), Mona Barthel (Bad Segeberg) und Laura Siegemund (Filderstadt).