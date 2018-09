Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko wird am Sonntag nicht zum WM-Finale nach Brasilien reisen. Wegen der Krise in seinem Land werde Poroschenko nicht nach Rio de Janeiro kommen, teilte sein Büro in der Nacht zum Sonntag mit. Damit ist auch ein Treffen Poroschenkos mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande der WM ausgeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.