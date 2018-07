Brasília (AFP) Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat im Gespräch mit ihrem russischen Kollegen Wladimir Putin Interesse am Kauf russischer Luftabwehrsysteme und an einer Kooperation im Bereich der Atomenergie geäußert. "Wir betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Verteidigung und der friedlichen Nutzung der Atomenergie", sagte Rousseff bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin am Montag in der Hauptstadt Brasília. In der "Mitte des 21. Jahrhunderts" sei es nicht hinnehmbar, dass beide Länder von anderen abhängig seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.