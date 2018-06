Berlin (AFP) Im Bemühen um eine Entschärfung des Nahost-Konflikts ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montag in die Region gereist. Der Minister wollte nach Angaben des Auswärtigen Amtes zunächst nach Jordanien fliegen, wo ein Treffen mit dem dortigen Außenminister Nasser Dschudeh geplant war. Auch Gespräche mit Regierungschef Abdullah Ensur und dem Innenminister des Landes standen auf dem Programm, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Am Dienstag wird Steinmeier in Israel und den Palästinensergebieten erwartet.

