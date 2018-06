Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt hat angesichts der Gefechte mit dutzenden Toten in der Ostukraine seine Forderungen nach einem Dialog der Konfliktparteien erneuert. Die Ereignisse am Wochenende zeigten, "wie brandgefährlich die Situation in der Ukraine ist", sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Nur mit direkten Gesprächen zwischen der Regierung in Kiew und Vertretern aus dem Osten der Ukraine könne verhindert werden, dass die "brenzlige Lage" weiter eskaliere.

