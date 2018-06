Hamburg (AFP) Deutschlands Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat der ARD einen neuen Rekord bei der Einschaltquote gebracht: 34,65 Millionen Menschen verfolgten das dramatische Finale am Sonntagabend, wie die ARD am Montag mitteilte. Das waren so viele Zuschauer wie noch nie seit Beginn der Quotenmessung. Der Marktanteil der ARD während der Übertragung des Endspiels lag demnach bei 86,3 Prozent

