Buenos Aires (AFP) Nach der WM-Finalniederlage Argentiniens ist es in Buenos Aires zu Ausschreitungen gekommen. Gewaltbereite Fans provozierten rings um den Obelisk im Zentrum der argentinischen Hauptstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie in Fernsehberichten zu sehen war. Am Wahrzeichen der südamerikanischen Metropole hatten sich mehrere tausend Menschen versammelt, um Argentiniens Mannschaft zu feiern. Bei den Krawallen wurden nach Angaben des Sport-Informations-Dienstes (SID) etwa 20 Polizisten verletzt, es gab mindestens 60 Festnahmen.

