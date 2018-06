Brüssel (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat vor einer Schließung von Betrieben durch Pläne der EU-Kommission zu schärferen Regeln für Bio-Lebensmittel gewarnt. Würden die Vorschläge so umgesetzt, deute das "in manchen Bereichen auf eine Aufgabe von Ökobetrieben im mittleren und kleinen Bereich hin", sagte Schmidt am Montag am Rande von Beratungen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. "Das wollen wir nicht."

