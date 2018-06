Berlin (AFP) Die Regierung in Berlin hat keine Hinweise auf weitere Spionageangriffe gegen Stellen des Bundes. Soweit es einen begründeten Verdacht gebe, werde dem nachgegangen, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Montag vor Journalisten in Berlin. Derzeit gebe es aber keine Anhaltspunkte für weitere Verdachtsfälle. Wirtz reagierte damit auf einen Bericht der "Bild am Sonntag", der US-Geheimdienst CIA habe mehr als ein Dutzend Regierungsmitarbeiter in Deutschland als Quellen geführt. Betroffen von der US-Spionage sollen demnach vor allem die vier Ministerien Verteidigung, Wirtschaft, Inneres und Entwicklungshilfe gewesen sein.

