Amman (AFP) Angesichts der aktuellen Eskalation des Nahost-Konflikts hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bei einem Besuch in Jordanien ein Ende der "Eskalationsspirale" in der Region gefordert. Der Raketenbeschuss der Hamas müsse "sofort aufhören", doch müsse zugleich auch nach Wegen aus der "Spirale der Gewalt" gesucht werden, sagte Steinmeier am Montag bei einer Pressekonferenz mit seinem jordanischen Kollegen Nasser Dschudeh in Amman. Er sei sich aber bewusst, dass Lösungen derzeit ferner lägen "als noch vor einem Jahr".

