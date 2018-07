Washington (AFP) Die Enthüllungen über die Spähprogramme des Geheimdiensts NSA haben dem Ansehen der USA und von Präsident Barack Obama in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge spürbar geschadet. Der Anteil der Deutschen, die Obama in der Weltpolitik vertrauen, ging von 88 Prozent im vergangenen Jahr auf nun 71 Prozent zurück, wie aus einer am Montag in Washington veröffentlichten Erhebung des Pew-Instituts hervorgeht. Nach seinem Amtsantritt Anfang 2009 hatten demnach noch 93 Prozent der Bundesbürger Obama ihr Vertrauen ausgesprochen.

