Berlin (dpa) - Für welches Alter ist ein bestimmter Kinofilm, eine DVD oder eine Serie freigegeben - eine Handy-App bietet jetzt Abhilfe. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft fasst in einer kostenlosen Anwendung für Smartphones die Gründe zu ihren Entscheidungen und die Filmtrailer zusammen. Die App, die in Berlin vorgestellt wurde, richtet sich an Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche. Im Auftrag der Organisation prüfen Ehrenamtliche Trailer, Kinowerbung, Filme und Videos auf jugendgefährdende Inhalte.

