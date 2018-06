Berlin (dpa) - Mit 60 nochmal mit den Mitbewohnern aus Studienzeiten zusammenziehen? Für die einen wäre das wohl der blanke Horror, für wieder andere ein lustiges Experiment.

Genau das wagen Anne (Gisela Schneeberger), Johannes (Michael Wittenborn) und Eddi (Heiner Lauterbach) in "Wir sind die Neuen". Denn von der Wiedervereinigung ihrer alten Studenten-WG erhoffen sie sich nicht nur günstiges Wohnen, sondern auch mehr Spaß. In der Praxis sieht das etwas anders aus - vor allem wegen der echten Studenten-WG im Stockwerk darüber. Regisseur Ralf Westhoff ("Shoppen", "Der letzte schöne Herbsttag") beleuchtet in dem Film sensibel und humorvoll den Konflikt zweier Generationen.

Wir sind die Neuen, Deutschland 2014, 91 Min, FSK ab 0, von Ralf Westhoff, mit Heiner Lauterbach, Gisela Schneeberger, Karoline Schuch

