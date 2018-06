Monte Carlo (SID) - Formel-1-Titelkandidat Nico Rosberg (29) hat den WM-Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgiebig gefeiert. "Ich habe traditionsgemäß bei meinen Eltern geschaut. Mit vielen Bekannten. Unsere Jungs haben einen gigantischen Teamgeist gezeigt bis zum Ende. Das hat riesigen Spaß gemacht beim Zuschauen", sagte der Mercedes-Pilot: "Und wir haben gefeiert ohne Ende!"

Der Wiesbadener, der das Löw-Team im Trainingslager in Südtirol besucht hatte, will die positive Energie jetzt für sich umsetzen, möglichst schon beim Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr /RTL und Sky) auf dem Hockenheimring. "Das ist eine Inspiration gewesen für den Rest meiner Formel-1-Saison. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen Heim-Grand-Prix mit Mercedes. Dort werden wir bestimmt nur gut gelaunte Schwarzrotgold-Fans sehen dank der Nationalmannschaft", so Rosberg.