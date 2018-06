Paris (AFP) Mit einer großen Militärparade auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées hat Frankreich am Montag seinen Nationalfeiertag begangen. Rund 4000 Soldaten marschierten die Champs-Elysées entlang, Kampfflugzeuge und Militärhubschrauber flogen über die zehntausenden Schaulustigen. An der Zeremonie nahmen auch Vertreter aus rund 70 Staaten teil, unter ihnen aus Deutschland. Die Feierlichkeiten standen im Zeichen der Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren. Zum Abschluss der Parade flogen als Symbol für den Frieden dutzende weiße Tauben in den Himmel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.