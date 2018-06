Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat für das kommende Jahr Steuersenkungen für "hunderttausende Franzosen" angekündigt. Nach Steuerentlastungen für Millionen Haushalte mit niedrigem Einkommen in diesem Jahr müsse es nun um die mittleren Einkommensklassen gehen, sagte Hollande am Montag in einem Fernsehinterview anlässlich des französischen Nationalfeiertags. Eine konkrete Zahl nannte der Sozialist nicht: "Ich will nicht versprechen, was ich nicht halten kann."

