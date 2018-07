Rio de Janeiro (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Gewinn der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Feierlaune gezeigt.

Bilder zeigen die gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck zum Finale nach Brasilien gereiste Regierungschefin am Sonntagabend (Ortszeit) in Rio de Janeiro strahlend mit DFB-Team und WM-Pokal in der Kabine.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes stieß die CDU-Vorsitzende auch mit einer Dose Bier auf den WM-Sieg an. Lukas Podolski ließ es sich nicht nehmen, sein - nach dem Spiel gegen Portugal zweites - Selfie mit der Kanzlerin zu schießen.

Auch modisch zeigte Merkel, wie viel Fanblut in ihr steckt: Neben einer Kette mit Steinen in den deutschen Nationalfarben kursierte im Netz ein Foto, dass die Kanzlerin mit einer schwarz-rot-goldenen Tasche in Fußballform zeigt.

Aufmerksamkeit erregte sie während des Spiels auch mit einer bei ihr selten gesehenen, rundlich gebogenen Brille und einem Blazer in sattem Rot.

