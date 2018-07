Rio de Janeiro (dpa) - Mit Triumphgesängen sind Deutschlands neue Fußball-Helden zur großen Weltmeisterparty ins Mannschaftshotel einmarschiert. "Die Nummer 1 der Welt sind wir" skandierte das Team um Golden-Boy Mario Götze beim Start in eine rauschende Triumph-Nacht in Rio de Janeiro. "Was passiert, weiß ich nicht, aber Rio wird auf jeden Fall nicht schlafen", kündigte Lukas Podolski eine lange WM-Party an, die erst am morgen vor dem Brandenburger Tor in Berlin enden soll. "Ich glaube, dieses tiefe Glücksgefühl wird für alle Ewigkeit bleiben", schwärmte Bundestrainer Joachim Löw.

