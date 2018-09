Amsterdam (SID) - Das niederländische Fußball-Idol Johan Cruyff hat Deutschland als würdigen Weltmeister gelobt. "Ich finde es schrecklich, dass Argentinien nur Ergebnisfußball wählte, obwohl es genug Spieler hat, um es besser zu machen. Deshalb bin ich glücklich mit Deutschland. Ein Botschafter für den Fußball", schrieb der ehemalige Oranje-Kapitän und Vizeweltmeister von 1974 in der Zeitung De Telegraaf.

Auch Willem van Hanegem, Cruyffs Teamkollege von 1974, gönnt Deutschland den Titel. Der 70-Jährige hatte im 2. Weltkrieg seinen Vater und Geschwister verloren. "Deutschland hat in jedem Spiel seine Klasse unterstrichen und sich für schönen Fußball entschieden, wenn es möglich war. Deutschland ist Weltmeister eines Turniers, das nicht das beste war, aber das viele schöne Spiele zeigte", schrieb van Hanegem in seiner Kolumne in der Tageszeitung AD.