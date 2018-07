York (AFP) Nach jahrelangen kontroversen Debatten hat sich die anglikanische Kirche von England für eine Zulassung von Frauen zum Bischofsamt ausgesprochen. Die Entscheidung traf die Synode der anglikanischen Mutterkirche am Montag in der nordenglischen Stadt York. Sie gilt als starkes Signal an die anderen Mitglieder der Anglikanischen Gemeinschaft mit ihren weltweit etwa 85 Millionen Gläubigen. Es wird nun damit gerechnet, dass in England noch im laufenden Jahr die ersten Bischöfinnen geweiht werden.

