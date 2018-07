Ankara (AFP) Inmitten des Konflikts im Irak hat sich der Präsident der autonomen Kurdengebiete, Massud Barsani, am Montag zu politischen Gesprächen in der Türkei aufgehalten. Er kam in der Hauptstadt Ankara sowohl mit Staatschef Abdullah Gül als auch mit Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zusammen. Die Unterredungen gelten als Zeichen türkischer Unterstützung für die Kurdenführung im Irak, wo Kämpfer der radikalislamischen Gruppierung Islamischer Staat (IS) seit Wochen gegen die Regierung in Bagdad kämpfen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt.

