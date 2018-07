Washington (AFP) Das Golfemirat Katar will aus den USA Abwehrraketen und Kampfhelikopter im Gesamtwert von elf Milliarden Dollar (acht Milliarden Euro) kaufen. Katars Verteidigungsminister Generalmajor Hamad bin Ali al-Attijah habe am Montag in Washington eine entsprechende Vereinbarung mit seinem US-Kollegen Chuck Hagel unterzeichnet, verlautete aus dem Pentagon. Laut Ministeriumsvertretern soll Katar 34 Abschussvorrichtungen für Patriot-Raketen mit zehn Radaranlagen und 247 Patriot-Raketen erhalten sowie 24 Apache-Kampfhubschrauber und 500 Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.