Nairobi (AFP) Wilderer haben in einem Naturschutzgebiet in Kenia den schlimmsten Angriff auf Nashörner in den vergangenen 26 Jahren verübt. Wie die zuständige Tierschutzbehörde am Montag mitteilte, töteten sie bei einer nächtlichen Attacke am 9. Juli in einem Reservat etwa 225 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi vier der hochgradig bedrohten Tiere. Zunächst seien die Wilderer mit drei ihrer Hörner entkommen, zwei Verdächtige seien aber inzwischen festgenommen worden und sollten vor Gericht gestellt werden.

