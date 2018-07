Bogotá (AFP) Vor der geplanten Fortsetzung der Friedensgespräche am Dienstag haben Kolumbiens Streitkräfte 14 Farc-Rebellen getötet. Am Sonntag seien 13 Guerilleros und am Montag ein weiterer Aufständischer getötet worden, teilte der Chef der Streitkräfte, General Juan Pablo Rodríguez, in Bogotá mit. Die Kämpfe seien Teil eines "anhaltenden Einsatzes" gegen die Farc im Nordwesten des Landes.

