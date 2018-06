New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Konfliktparteien in Nahost zu einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen aufgerufen. Es liege im Interesse von Israelis und Palästinensern, sofortige Maßnahmen zu einem Ende der Kämpfe einzuleiten statt weitere Schritte zu einer gefährlichen Eskalation zu unternehmen, heißt es in einer Mitteilung. Ban verurteilte den fortgesetzten Raketenbeschuss Israels durch militante Palästinenser. Gleichzeitig äußerte sich der UN-Generalsekretär besorgt über die Auswirkungen der israelischen Militäraktionen.

